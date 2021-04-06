Пирло заявил, что игра с «Наполи» не будет решающей для его будущего в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал новость о встрече президента клуба Андреа Аньелли с бывшим главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Ранее стало известно, что «Ювентус» может уволить Пирло в случае поражения от «Наполи» 7 апреля.

«Ничего такого. Президент предупредил меня, что эта встреча состоится. Есть вещи, которые не связаны с футболом. Между Аллегри и Аньелли сохраняются дружеские отношения. Если я поужинаю с Мальдини, это не значит, что я стану тренером «Милана». Я каждый день общаюсь с Аньелли. Мы разговариваем обо всем. Он уверен во мне, моей работе и это вселяет спокойствие.

Игра с «Наполи» не будет решающей, но имеет важное значение. Встретятся две команды с одинаковыми целями, которые хотят получить три очка. Давление присутствует. Сначала мы хотели бороться за первое место, теперь – за попадание в Лигу чемпионов», – цитирует Пирло Corriere dello Sport.

В текущем сезоне «Ювентус» набрал 56 очков в 28 играх и делит 4-5-е места в турнирной таблице чемпионата Италии с «Наполи». От идущей на третьем месте «Аталанты» они отстают на два очка.