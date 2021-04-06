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Тренер «Сассуоло» решил не использовать в игре с «Интером» футболистов, которые играли за сборные

18:36
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Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби заявил, что футболисты, которые находились в расположении национальных сборных, пропустят предстоящий матч 28-го тура чемпионата Италии против «Интера».

«Мы приняли решение и будем его придерживаться. Они должны отбыть обязательный карантин, даже если их тесты дали отрицательный результат. Это все, что вам нужно знать», — приводит слова тренера Football Italia.

Таким образом, матч против «Интера» пропустят Мерт Мюлдюр, Мануэль Локателли и Джанмарко Ферри. Игра пройдет 7 апреля.

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