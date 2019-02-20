"Ювентус": Хедира перенес операцию и пропустит около месяца из-за проблем с сердцем

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира выбыл на срок около месяца, сообщает официальный сайт клуба. Ранее стало известно о его проблемах с сердцем.

Сообщается, что футболист перенес операцию, которая прошла успешно. Теперь для восстановления должно пройти не менее четырех недель. До этого клуб подтвердил, что немец пропустит сегодняшний матч Лиги чемпионов против "Атлетико".

Ранее стало известно, что у немецкого футболиста проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры. Он остался в Италии и прошел углубленное медобследование.

31-летний полузащитник в текущем сезоне провел 15 матчей за "Ювентус" и забил два мяча.

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