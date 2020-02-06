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«Ювентус» готов выделить 140 миллионов евро на трансфер Погба

17:19
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«Ювентус» намерен вернуть полузащитника Поля Погба следующим летом и готовит предложение «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.

Французский хавбек является приоритетной целью итальянского клуба, и на его трансфер руководство «Юве» готово выделить 140 миллионов евро. Предполагается, что «МЮ» будет готов отпустить 26-летнего игрока, который сам изъявил желание сменить команду.

Действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «Ман Юнайтед», отличившись двумя голевыми передачами.

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