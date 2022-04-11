«Ювентус» готов предложить новый контракт защитнику Пеллегрини

«Ювентус» готов предложить новый контракт на улучшенных условиях защитнику Луке Пеллегрини, сообщает La Stampa.

Тренерский штаб туринцев доволен игрой 23-летнего итальянца и видит в нем игрока основного состава.

Действующий контракт Пеллегрини с «Юве» рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Напомним, что в прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Дженоа».