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Сегодня, 13:54

«Ювентус» готов предложить новый контракт защитнику Пеллегрини

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» готов предложить новый контракт на улучшенных условиях защитнику Луке Пеллегрини, сообщает La Stampa.

Тренерский штаб туринцев доволен игрой 23-летнего итальянца и видит в нем игрока основного состава.

Действующий контракт Пеллегрини с «Юве» рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Напомним, что в прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Дженоа».

ФК Ювентус
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 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
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 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
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 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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Сампдория

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