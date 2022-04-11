«Ювентус» связался с агентом хавбека «Лацио» Милинковича-Савича
Хавбек «Лацио» Милинкович-Савич может летом перейти в «Ювентус»
«Ювентус» связался с агентом полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича, утверждает Calciomercato.
По данным источника, клуб хочет обговорить с представителем хавбека условия возможного перехода. «Лацио» готов расстаться с 27-летним игроком за 70 миллионов евро.
В СМИ писали, что полузащитником также интересуется «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне футболист провел в серии А 31 матч, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с «Юве» рассчитан до лета 2024 года.
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|6
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|
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|
14
|Болонья
|30
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|7
|14
|32-44
|34
|
15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|
18
|Дженоа
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|14
|24-52
|22
|
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|31
|5
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|
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|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|0 : 0
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|2 : 0
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|1 : 2
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|1 : 4
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|1 : 2
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|2 : 3
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|2 : 1
|10.04
|19:00
|
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|2 : 1
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
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|11.04
|21:45
|
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Лацио
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Душан Влахович
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Джованни Симеоне
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Интер
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