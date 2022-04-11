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«Ювентус» связался с агентом хавбека «Лацио» Милинковича-Савича

Хавбек «Лацио» Милинкович-Савич может летом перейти в «Ювентус»
Виктория Кравченко
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«Ювентус» связался с агентом полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича, утверждает Calciomercato.

По данным источника, клуб хочет обговорить с представителем хавбека условия возможного перехода. «Лацио» готов расстаться с 27-летним игроком за 70 миллионов евро.

В СМИ писали, что полузащитником также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне футболист провел в серии А 31 матч, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с «Юве» рассчитан до лета 2024 года.

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