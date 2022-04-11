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Сегодня, 14:07

«Ювентус» предложит Куадрадо контракт с понижением зарплаты

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Ювентуса» проведет очередную встречу с агентом полузащитника туринцев Хуана Куадрадо. Стороны вновь будут обсуждать продление сотрудничества, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб предлагает футболисту соглашение на два года с понижением зарплаты. Сейчас 33-летний колумбиец получает в клубе около 5 миллионов евро за сезон.

Текущий контракт колумбийского защитника рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Куадрадо сыграл за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах и забил пять голов, а также сделал три голевые передачи.

Хуан Куадрадо
ФК Ювентус
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 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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