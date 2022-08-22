Юмтити 23 августа прилетит в Италию для завершения перехода в «Лечче»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити продолжит карьеру в «Лечче». Во вторник, 23 августа, он прилетит в Италию для завершения сделки, сообщает Sport.es.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» продолжит выплачивать зарплату игроку, но может получить бонусные выплаты от итальянского клуба.

«Барселона» продлила контракт с Юмтити до конца 2026 года и урезала зарплату игрока.

В прошедшем сезоне защитник провел один матч за «Барселону». За последние три сезона футболист сыграл за каталонский клуб 35 матчей во всех турнирах.

Летом он мог перейти в «Ренн», но тогда не смог пройти медосмотр.