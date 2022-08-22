Юмтити 23 августа прилетит в Италию для завершения перехода в «Лечче»
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити продолжит карьеру в «Лечче». Во вторник, 23 августа, он прилетит в Италию для завершения сделки, сообщает Sport.es.
Ранее появлялась информация, что «Барселона» продолжит выплачивать зарплату игроку, но может получить бонусные выплаты от итальянского клуба.
«Барселона» продлила контракт с Юмтити до конца 2026 года и урезала зарплату игрока.
В прошедшем сезоне защитник провел один матч за «Барселону». За последние три сезона футболист сыграл за каталонский клуб 35 матчей во всех турнирах.
Летом он мог перейти в «Ренн», но тогда не смог пройти медосмотр.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|
2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Рома
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
4
|Милан
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
5
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Лацио
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
9
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
10
|Специя
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
14
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
16
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Кремонезе
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
18
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Монца
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|20.08
|19:30
|
Торино – Лацио
|0 : 0
|20.08
|19:30
|
Удинезе – Салернитана
|0 : 0
|20.08
|21:45
|
Интер – Специя
|3 : 0
|20.08
|21:45
|
Сассуоло – Лечче
|1 : 0
|21.08
|19:30
|
Эмполи – Фиорентина
|0 : 0
|21.08
|19:30
|
Наполи – Монца
|4 : 0
|21.08
|21:45
|
Аталанта – Милан
|1 : 1
|21.08
|21:45
|
Болонья – Верона
|1 : 1
|22.08
|19:30
|
Рома – Кремонезе
|1 : 0
|22.08
|21:45
|
Сампдория – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|2
|
|
Тома Анри
Верона
|2
|П
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|
|
Маттео Дармиан
Интер
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0