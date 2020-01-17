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Янг прибыл в Милан для медосмотра в «Интере»

15:57
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прибыл в Италию. Он пройдет медосмотр, после чего будет оформлен его трансфер в «Интер», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сумма трансфера 34-летнего англичанина составить 1,5 миллиона евро.

Янг выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В текущем сезоне защитник игрок провел 18 матчей, отличившись одним голом и одной передачей.

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