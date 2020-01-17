Янг прибыл в Милан для медосмотра в «Интере»
15:57
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прибыл в Италию. Он пройдет медосмотр, после чего будет оформлен его трансфер в «Интер», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ashley Young has arrived in Milan.pic.twitter.com/PboCNyge9f— UTFR ?? (@ManUtd_HQ) January 17, 2020
Сумма трансфера 34-летнего англичанина составить 1,5 миллиона евро.
Янг выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В текущем сезоне защитник игрок провел 18 матчей, отличившись одним голом и одной передачей.
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