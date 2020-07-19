Чемпионат Италии, 34-й тур: расписание и трансляции всех матчей
34-й тур чемпионата Италии.
18 июля, суббота
«Верона» — «Аталанта» — 1:1 (0:0)
Голы: Сапата, 50 (0:1). Пессина, 59 (1:1).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Ловато, 82), Ррахмани, Эмпереур, Мигел Велозу, Лазович (Димарко, 73), Дзакканьи (Борини, 46), Пессина, Амрабат, Сальседо (Ди Кармине, 73).
«Аталанта»: Голлини, Паломино (Кальдара, 69), Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Кастань, 69), Малиновский (Муриэль, 78), Пашалич, Фройлер (де Рон, 79), Гомес, Сапата.
Предупреждения: Амрабат, 41. Хатебур, 64. Пессина, 84. Толой, 85.
Судья: Абиссо (Италия).
18 июля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
«Кальяри» — «Сассуоло» — 1:1 (0:1)
Голы: Капуто, 12 (0:1). Жоау Педру, 63 (1:1).
«Кальяри»: Краньо, Пизакане, Маттьелло, Чеппителли, Карбони, Бирса (Ладинетти, 46), Жоау Педру, Рог (Клаван, 89), Перейро (Симеоне, 46), Нандес, Фараго.
«Сассуоло»: Пеголо, Марлон, Рожериу (Кирьякопулос, 90), Феррари, Мерт Мюлдюр (Гион, 72), Локателли, Траоре (Маньяни, 71), Капуто, Джуричич (Манцари, 90), Гараслин (Распадори, 72), Бога.
Предупреждения: Карбони, 22. Фараго, 30. Марлон, 72. Рог, 83. Феррари, 86.
Удаление: Карбони, 48.
Судья: Айрольди (Италия).
18 июля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
«Милан» — «Болонья» — 5:1 (2:1)
Голы: Салемакерс, 10 (1:0). Хакан Чалханоглу, 24 (2:0). Томиясу, 44 (2:1). Беннасер, 49 (3:1). Ребич, 57 (4:1). Калабрия, 90+2 (5:1).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер (Билья, 79), Кессье, Салемакерс (Бонавентура, 62), Ибрагимович (Крунич, 62), Ребич (Коломбо, 82), Хакан Чалханоглу (Леан, 62).
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра (Мбай, 60), Дейкс, Денсвил, Томиясу (Корбо, 60), Поли, Сориано (Сванберг, 75), Домингес (Балдурссон, 60), Сантандер, Сансоне, Орсолини (Сков Ольсен, 75).
Предупреждения: Сансоне, 34. Кьер, 51. Салемакерс, 54.
Судья: Масса (Италия).
18 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
19 июля, воскресенье
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18.15
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.45
20 июля, понедельник
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.45