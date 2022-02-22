Вратарь «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, высказался о возможном получении российского гражданства.

«Вызывался в молодежную сборную Италии — мечтаю ли о вызове в основную? Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом, — цитирует вратаря Чемпионат. — Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма — наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира.

Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошел. Связывались со мной из сборной России? Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением.

Получить такой вызов — это честь. Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?".