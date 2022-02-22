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«Получить вызов из сборной России — это честь». Вратарь «Специи» — о получении российского гражданства

Вратарь «Специи» заявил, что подумал бы над предложением из сборной России
Роман Шишов
Корреспондент
Иван Проведель.
Фото Instagram

Вратарь «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, высказался о возможном получении российского гражданства.

«Вызывался в молодежную сборную Италии — мечтаю ли о вызове в основную? Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом, — цитирует вратаря Чемпионат. — Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма — наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира.

Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошел. Связывались со мной из сборной России? Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением.

Получить такой вызов — это честь. Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?".

Источник: https://www.championat.com/football/news-4619477-golkiper-specii-provedel-vyskazalsya-o-vozmozhnom-poluchenii-rossijskogo-grazhdanstva.html
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3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
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7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
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 Торино 25 9 6 10 32-26 33
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 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
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 Специя 26 7 5 14 28-48 26
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Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

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Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
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Ромеро Луис Альберто

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Сампдория

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