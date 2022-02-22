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Сегодня, 05:59

Спаллетти: «Наполи» должен быть доволен ничьей с «Кальяри»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:1).

«Это была сложная игра для «Наполи, стоит признать, что «Кальяри» заслуживал большего. Мы ни разу за матч не брали игру в свои руки, хотя у нас было больше владения мячом. Мы должны быть довольны результатом, потому что это случается со всеми после игр Лиги Европы. Я должен признать хорошее отношение игроков к матчу, но они также должны признать, что мы должны сделать что-то большее. Не важно, какими качествами мы обладаем, если по итогу мы ими не пользуемся», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Неаполитанцы ушли от поражения в самой концовке матча. Гол в составе «Наполи» забил нападающий Виктор Осимхен.

«Наполи» набрал 54 очка и занимает третье место в серии А. «Кальяри» остался в зоне вылета, на 18-й строчке (22 очка).

ФК Кальяри
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 25 9 4 12 31-41 31
13
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
14
 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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 1 : 0
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Венеция – Дженоа
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Интер – Сассуоло
 0 : 2
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Удинезе – Лацио
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