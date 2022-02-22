Спаллетти: «Наполи» должен быть доволен ничьей с «Кальяри»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:1).

«Это была сложная игра для «Наполи, стоит признать, что «Кальяри» заслуживал большего. Мы ни разу за матч не брали игру в свои руки, хотя у нас было больше владения мячом. Мы должны быть довольны результатом, потому что это случается со всеми после игр Лиги Европы. Я должен признать хорошее отношение игроков к матчу, но они также должны признать, что мы должны сделать что-то большее. Не важно, какими качествами мы обладаем, если по итогу мы ими не пользуемся», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Неаполитанцы ушли от поражения в самой концовке матча. Гол в составе «Наполи» забил нападающий Виктор Осимхен.

«Наполи» набрал 54 очка и занимает третье место в серии А. «Кальяри» остался в зоне вылета, на 18-й строчке (22 очка).