Прокуратура Федерации футбола Италии завершила дело о ложной отчетности «Ювентуса»

Дело о ложной финансовой отчетности «Ювентуса» закрыто, сообщает официальный сайт туринского клуба.

«Ювентус» наряду с еще 10 итальянскими клубами получил уведомление от прокуратуры Федерация футбола Италии о завершении дела.

Отмечается, что прокуратура не применит дисциплинарных мер в отношении туринского клуба за трансферы, совершенные в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21.

Напомним, что руководство «Юве» попало под следствие из-за подозрений в ложной отчетности. Вопросы прокуратуры вызвали обмен полузащитника Миралема Пьянича туринцев на хавбека «Барселоны» Артура в 2020 году и контракт с нападающим Криштиану Роналду, а также его переход в «Манчестер Юнайтед».