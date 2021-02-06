Владельцы «Интера» отклонили предложение о продаже клуба

Семья Чанг, владеющая «Интером», отклонила предложение о продаже клуба, сообщает Football Italia.

Британский инвестиционный фонд BC Partners предложил 750 миллионов евро за клуб. Чанги отклонили это предложение. При этом они готовы продать «Интер» за 1 миллиард евро.

Еще как минимум 4 инвестиционных фонда готовы вступить в переговоры с семьей Чанг о покупке клуба. Нынешние владельцы «Интера» готовы продать его только на своих условиях.