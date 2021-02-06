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Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины»

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Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Нападающий Александр Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины». Он вышел на замену на 73-й минуте матча 21-го тура чемпионата Италии против «Интера».

Кокорин появился на поле при счете 2:0 в пользу миланского клуба.

Итальянский клуб объявил о трансфере Кокорина из «Спартака» 27 января. В тот же день 29-летнего нападающего представили в качестве игрока итальянского клуба. Контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан на три с половиной года.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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