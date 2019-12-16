Винченцо Монтелла: «Было бы больно и несправедливо проиграть «Интеру»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:1). «Фиалки» сравняли счет в компенсированное ко второму тайму время.

— Это очень важный результат, — приводит слова Монтеллы Football Italia. — Было бы лучше набрать три очка, но мы играли против очень сильной команды. Было бы больно и несправедливо проиграть. Я даже надеялся, что мы сможем победить в концовке.

Мы должны понимать, что командный дух может изменить ситуацию. Если у нас оптимальный состав, то очень конкурентоспособны. Нам пришлось очень много работать для этого результата.

В безопасности ли я? Не могу знать ответ на этот вопрос. Всегда буду под давлением, это характер работы. Если клуб еще не сделал этого шага, несмотря на давление извне, значит, что они верят в меня. В то же время понимаю, что четыре поражения подряд недопустимы.

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