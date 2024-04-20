«Верона» в концовке вырвала победу над «Удинезе»

«Верона» дома обыграла «Удинезе» в матче 33-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Диего Коппола.

«Верона» (31 очко) поднялась на 15-е место в серии А. «Удинезе» (28) опустился на 17-ю строчку в турнирной таблице.