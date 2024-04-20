Черевченко оценил прогресс Миранчука в «Аталанте»
Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал увеличившееся количество игрового времени полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Алексей много работал, чтобы этого добиться. Миранчуку удалось выиграть конкуренцию за место в составе у своего оппонента, стал стабильнее играть и показывать хорошую игру», — цитирует Черевченко Metaratings.
В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 32 матча, забил 4 мяча и сделал 11 результативных передач.
Источник: Metaratings
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