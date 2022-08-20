«Верона» подписала колумбийского защитника Кабаля за 4 миллиона евро
«Верона» объявила о подписании защитника колумбийского «Атлетико Насьоналя» Хуана Кабаля, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Контракт с игроком рассчитан до 2027 года. По данным портала Transfermarkt сумма сделки составила 4 миллиона евро.
В прошлом сезоне 21-летний колумбиец провел за клуб 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лацио
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
2
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
3
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|
4
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
6
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Специя
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
11
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
12
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
13
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Верона
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
|
20
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|19:30
|
Торино – Лацио
|0 : 0
|20.08
|19:30
|
Удинезе – Салернитана
|0 : 0
|20.08
|21:45
|
Интер – Специя
|- : -
|20.08
|21:45
|
Сассуоло – Лечче
|- : -
|21.08
|19:30
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|21.08
|19:30
|
Наполи – Монца
|- : -
|21.08
|21:45
|
Аталанта – Милан
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Верона
|- : -
|22.08
|19:30
|
Рома – Кремонезе
|- : -
|22.08
|21:45
|
Сампдория – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|2
|
|
Тома Анри
Верона
|1
|П
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|
|
Симоне Бастони
Специя
|1
|
|
Паоло Гильоне
Кремонезе
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кремонезе
|1
|1
|0
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