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Сегодня, 21:53

«Верона» подписала колумбийского защитника Кабаля за 4 миллиона евро

Руслан Минаев
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«Верона» объявила о подписании защитника колумбийского «Атлетико Насьоналя» Хуана Кабаля, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Контракт с игроком рассчитан до 2027 года. По данным портала Transfermarkt сумма сделки составила 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне 21-летний колумбиец провел за клуб 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Основные источники исследования

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