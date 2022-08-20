«Верона» подписала колумбийского защитника Кабаля за 4 миллиона евро

«Верона» объявила о подписании защитника колумбийского «Атлетико Насьоналя» Хуана Кабаля, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Контракт с игроком рассчитан до 2027 года. По данным портала Transfermarkt сумма сделки составила 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне 21-летний колумбиец провел за клуб 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.