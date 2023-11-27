«Верона» сыграла вничью с «Лечче» и прервала серию из шести поражений подряд
«Верона» сыграла вничью с «Лечче» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Италии — 2:2.
У хозяев забили Сириль Нгонге и Милан Джурич, у гостей — Реми Уден и Хоан Гонсалес.
«Лечче» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А с 15 очками.
«Верона» идет на предпоследней, 19-й строчке с 9 очками. Команда прервала серию из шести поражений подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|13
|10
|2
|1
|30-7
|32
|
2
|Ювентус
|13
|9
|3
|1
|20-8
|30
|
3
|Милан
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Наполи
|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
5
|Рома
|13
|6
|3
|4
|25-15
|21
|
6
|Фиорентина
|13
|6
|2
|5
|20-17
|20
|
7
|Аталанта
|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|
9
|Монца
|13
|4
|6
|3
|14-12
|18
|
10
|Фрозиноне
|13
|5
|3
|5
|19-21
|18
|
11
|Лацио
|13
|5
|2
|6
|14-15
|17
|
12
|Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|
13
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|20-24
|15
|
14
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
15
|Дженоа
|13
|4
|2
|7
|14-18
|14
|
16
|Удинезе
|13
|1
|8
|4
|9-18
|11
|
17
|Кальяри
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
18
|Эмполи
|13
|3
|1
|9
|8-25
|10
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
20
|Салернитана
|13
|1
|5
|7
|10-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|2 : 1
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|1 : 0
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|1 : 1
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|3 : 4
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|2 : 1
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|3 : 1
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|1 : 1
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
|- : -
|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Майк Меньян
Милан
|10
|1
|1
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