«Верона» сыграла вничью с «Лечче» и прервала серию из шести поражений подряд

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«Верона» сыграла вничью с «Лечче» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Италии — 2:2.

У хозяев забили Сириль Нгонге и Милан Джурич, у гостей — Реми Уден и Хоан Гонсалес.

«Лечче» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А с 15 очками.

«Верона» идет на предпоследней, 19-й строчке с 9 очками. Команда прервала серию из шести поражений подряд.