«Болонья» обыграла «Торино» и поднялась на шестое место в серии А

«Болонья» в матче 13-го тура чемпионата Италии обыграла «Торино» со счетом 2:0.

Отличились Джованни Фаббиан и Джошуа Зиркзее. На 18-й минуте полузащитник туринцев Никола Влашич забил гол, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

После этого матча «Болонья» с 21 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Торино» с 16 очками — на 12-й строчке.