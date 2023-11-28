«Болонья» обыграла «Торино» и поднялась на шестое место в серии А
«Болонья» в матче 13-го тура чемпионата Италии обыграла «Торино» со счетом 2:0.
Отличились Джованни Фаббиан и Джошуа Зиркзее. На 18-й минуте полузащитник туринцев Никола Влашич забил гол, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.
После этого матча «Болонья» с 21 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Торино» с 16 очками — на 12-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|13
|10
|2
|1
|30-7
|32
|
2
|Ювентус
|13
|9
|3
|1
|20-8
|30
|
3
|Милан
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Наполи
|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
5
|Рома
|13
|6
|3
|4
|25-15
|21
|
6
|Болонья
|13
|5
|6
|2
|15-10
|21
|
7
|Фиорентина
|13
|6
|2
|5
|20-17
|20
|
8
|Аталанта
|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
9
|Монца
|13
|4
|6
|3
|14-12
|18
|
10
|Фрозиноне
|13
|5
|3
|5
|19-21
|18
|
11
|Лацио
|13
|5
|2
|6
|14-15
|17
|
12
|Торино
|13
|4
|4
|5
|10-16
|16
|
13
|Лечче
|13
|3
|6
|4
|15-18
|15
|
14
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|20-24
|15
|
15
|Дженоа
|13
|4
|2
|7
|14-18
|14
|
16
|Удинезе
|13
|1
|8
|4
|9-18
|11
|
17
|Кальяри
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
18
|Эмполи
|13
|3
|1
|9
|8-25
|10
|
19
|Верона
|13
|2
|3
|8
|9-18
|9
|
20
|Салернитана
|13
|1
|5
|7
|10-25
|8
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38 тур
|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|2 : 1
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|1 : 0
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|1 : 1
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|3 : 4
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|2 : 1
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|3 : 1
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|1 : 1
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
|2 : 2
|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|7
|1
|1
|
|
Майк Меньян
Милан
|10
|1
|1
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