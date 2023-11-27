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Саба Сазонов не сыграет с «Болоньей» из-за операции

Георгий Кудинов
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21-летний защитник «Торино» Саба Сазонов не попал в заявку на сегодняшний матч 13-го тура серии А с «Болоньей».

Экс-динамовец перенес операцию на носу, из-за которой он рискует пропустить и следующую встречу чемпионата Италии — 4 декабря против «Аталанты».

Сазонов выступает за «Торино» с августа 2023 года.

ФК Торино
Саба Сазонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
2
 Ювентус 13 9 3 1 20-8 30
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
7
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
14
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 13 3 1 9 8-25 10
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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Салернитана – Лацио
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25.11 20:00
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Эмполи – Сассуоло
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26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
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Милан

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