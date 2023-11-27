Саба Сазонов не сыграет с «Болоньей» из-за операции

21-летний защитник «Торино» Саба Сазонов не попал в заявку на сегодняшний матч 13-го тура серии А с «Болоньей».

Экс-динамовец перенес операцию на носу, из-за которой он рискует пропустить и следующую встречу чемпионата Италии — 4 декабря против «Аталанты».

Сазонов выступает за «Торино» с августа 2023 года.