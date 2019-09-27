Нападающий «Торино» Андреа Белотти прокомментировал волевую победу над «Миланом» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата Италии. На счету форварда дубль.

— У нас не получилось в первом тайме, — цитирует Sky Sport Italia Белоттию — Мы позволили «Милану» контролировать игру, они заставляли нас бегать за мячом. В перерыве мы посмотрели друг другу в глаза и что-то изменилось. После двух поражений подряд не хотели третьего. Я благодарю фанатов, которые дали нам силы перевернуть эту игру.

Каждая игра — это тест, знаем, что должны совершенствоваться. Мы были одной командой в первом тайме и другой во втором. Все это помогает нам узнать, что делаем неправильно и как это исправить. Сейчас первые туры, поэтому нет смысла смотреть в турнирную таблицу.

Торино — Милан

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр