В «Наполи» подтвердили продление контракта с Осимхеном

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил, что форвард Виктор Осимхен продлит контракт на два года. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Мы уже говорили с Осимхеном перед вечеринкой со скудетто, и мы договорились о продлении контракта еще на два года», — цитирует де Лаурентиса Napoli Report.