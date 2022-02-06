«Удинезе» дома одержал победу над «Торино»

«Удинезе» одержал победу над «Торино» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена» в Удине.

В составе гостей забитыми мячами отметились Науэль Молина и Игнасио Пуссетто.

Таким образом, «Удинезе» набрал 27 очков и поднялся на 14-м месте в турнирной таблице серии А. «Торино» с 32 баллами остался на десятой позиции.