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Сегодня, 21:55

«Удинезе» дома одержал победу над «Торино»

«Удинезе» победил «Торино» в матче чемпионата Италии
Карен Саркисян
Корреспондент

«Удинезе» одержал победу над «Торино» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена» в Удине.

В составе гостей забитыми мячами отметились Науэль Молина и Игнасио Пуссетто.

Таким образом, «Удинезе» набрал 27 очков и поднялся на 14-м месте в турнирной таблице серии А. «Торино» с 32 баллами остался на десятой позиции.

Италия. Серия А. 24-й тур
06 февр, 20:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:0
Торино
Голы
Молина, 90+3 (1:0), Пуссетто, 90+7 (2:0)
Удинезе
Сильвестри Зегелар Удогие Мари Бекао Соппи (Молина, 81 ) Арслан (Уоллас, 82 ) Макенго Яяло Саксесс (Пуссетто, 71 ) Бету
Торино
Милинкович-Савич Зима Родригес Синго Войвода Буонджорно (Побега, 53) Лукич Прат Мандрагора Брекало Санабрия (Пеллегри, 71)
Предупреждения
Яяло 36, Соппи 66, Арслан 67  -  Лукич 19, Мандрагора 65, Синго 67, Прат 72
Удаления
Мандрагора 90 (вторая ж.к)
Судьи
Рапуано (Италия)

Футбол
ФК Торино
ФК Удинезе
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 1 : 2
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 0 : 2
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 4 : 0
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 2 : 0
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Специя
 - : -
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