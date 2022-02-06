«Удинезе» дома одержал победу над «Торино»
«Удинезе» победил «Торино» в матче чемпионата Италии
«Удинезе» одержал победу над «Торино» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена» в Удине.
В составе гостей забитыми мячами отметились Науэль Молина и Игнасио Пуссетто.
Таким образом, «Удинезе» набрал 27 очков и поднялся на 14-м месте в турнирной таблице серии А. «Торино» с 32 баллами остался на десятой позиции.
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|16
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|
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|
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|23
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|27
|
15
|Специя
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|7
|4
|12
|24-42
|25
|
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|Сампдория
|24
|6
|5
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|33-41
|23
|
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|24
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|5.02
|17:00
|
Рома – Дженоа
|0 : 0
|5.02
|20:00
|
Интер – Милан
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|0 : 3
|6.02
|14:30
|
Аталанта – Кальяри
|1 : 2
|6.02
|17:00
|
Болонья – Эмполи
|0 : 0
|6.02
|17:00
|
Венеция – Наполи
|0 : 2
|6.02
|17:00
|
Сампдория – Сассуоло
|4 : 0
|6.02
|20:00
|
Удинезе – Торино
|2 : 0
|6.02
|22:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Специя
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