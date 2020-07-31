У Пирло были предложения от команд серии А и АПЛ

Чемпион мира в составе сборной Италии Андреа Пирло рассказал, что отклонил предложения из АПЛ, чтобы стать тренером молодежной команды «Ювентуса».

— Я поработал с различными тренерами, и каждый меня многому научил: Анчелотти, Липпи, Конте, Аллегри. Но, думаю, каждый должен идти своим путем, — цитирует Пирло La Gazzetta dello Sport. — Моя команда должна играть хорошо, должна всегда играть на победу. Я ненавидел многие вещи, будучи футболистом, и я не хочу видеть их как тренер.

Гвардьола или Зидан? Каждый хотел бы повторить их путь, но ты должен этого заслуживать.

У меня также были предложения от команд серии А и АПЛ, но я решил, что будет правильно начать свой путь на тренерском поприще здесь.