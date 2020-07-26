Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Tuttosport: спортивный директор «Милана» ведет переговоры по трансферу Миранчука

09:05
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

«Милан» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку. Спортивный директор «россонери» Рики Массара ведет переговоры с российской стороной, сообщает Tuttosport.

Частью сделки должен стать защитник «Милана» Диего Лаксальт. Также итальянский клуб должен будет выплатить «Локо» определенную денежную компенсацию.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заинтересован в переходе полузащитника сборной России.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем розыгрыше РПЛ 24-летний футболист провел 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи.

27-летний Лаксальт в 23 матчах за «Милан» сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир