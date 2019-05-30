Тудор продолжит тренировать "Удинезе" в следующем сезоне

Главный тренер "Удинезе" Игор Тудор продолжит работу с командой в следующем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что руководство клуба оценило работу хорватского специалиста как отличную и решило продолжить сотрудничество с ним. Стороны договорились, что тренер останется в команде на сезон-2019/20.

41-летний Игор Тудор возглавил "Удинезе" 20 марта. Под его руководством команда провела 10 матчей и одержала пять побед при трех ничьих и двух поражениях. Команда набрала 42 очка и заняла 12-е место.

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