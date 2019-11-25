Тренерский штаб «Милана» недоволен отношением некоторых футболистов к делу. В частности, речь идет о нападающем Анте Ребиче и полузащитнике Франке Кессье, сообщает Corriere dello Sport.

По мнению тренерского штаба, футболисты не относятся с должным вниманием и ответственностью к подготовке к матчам. Перед игрой 13-го тура серии А против «Наполи» (1:1) оба футболисты была замечены в раздевалке с мобильными телефонами. Также со смартфоном в руках был сфотографирован полузащитник Лукас Билья.

Uno schifo pic.twitter.com/Pzw0UNintR — Maurizio La Bruna (@Mlab75) November 24, 2019

После 13 туров «Милан» занимает 13-е место в чемпионате, набрав 14 очков.

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