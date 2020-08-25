Тренер вратарей «Интера» серьезно пострадал в аварии

Тренер вратарей «Интера» Адриано Бонаюти пострадал в ДТП. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным Il Resto Del Carlino, 53-летний специалист попал в серьезную аварию. Он столкнулся на велосипеде с автомобилем Toyota Rav 4. В результате столкновения с задней частью машины Бонаюти пробил заднее стекло автомобиля и повредил дверь багажника. Бывший футболист получил несколько травм. У него подозревают несколько переломов, также он получил ушибы.

Адриано Бонаюти тренирует вратарей «Интера» с 2013 года. Ранее он работал в «Удинезе» и «Роме». В качестве игрока он провел один матч за «Ювентус», выступал на позиции голкипера за «Чезену», «Самбенедеттезе», «Падову», «Палермо», «Козенцу», «Пескару», «Трапани» и «Удинезе».