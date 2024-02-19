Алдонин надеется, что Миранчук станет лидером «Аталанты»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин отреагировал на слова главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который назвал полузащитника Алексея Миранчука одним из самых прогрессирующих футболистов команды.

«Учитывая принцип игры Гасперини, футболисты должны быть в идеальной физической готовности. Если Алексей действительно справился со всем объемом работ, который давал тренерский штаб, и стал одним из главных действующих лиц в команде — это о многом говорит. Сейчас он один из тех игроков «Аталанты», о которых тренер отзывается в восторженных тонах.

Может ли Миранчук стать лидером для команды, как Головин в «Монако»? Очень хочется, чтобы так и было и Алексей регулярно украшал своей игрой команду. Главное, чтобы он смог и дальше показывать такой высокий уровень. Все-таки Александр уже достаточно долго его демонстрирует в своем клубе», — приводит RT слова Алдонина.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 21 матче за «Аталанту» во всех турнирах.