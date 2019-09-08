Тотти верит в успех Мхитаряна в «Роме»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти уверен, что полузащитник Генрих Мхитарян принесет пользу команде. Игрок перебрался в римский клуб из «Арсенала» на правах аренды.

— Мхитарян добавет команде качества и количества, так что это хороший шаг, — цитирует Sky Sports Italia Тотти. — Последние два года он не всегда регулярно играл в «Арсенале», но я надеюсь, что будет чувствовать себя как дома в «Роме». Фанаты наверняка оценят его здесь, так как он обладает отличной техникой и стремится проявить себя на поле.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр