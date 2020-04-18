Тотти чуть не расстался с женой из-за кошки

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти признался, что кошка чуть не поставила под угрозу его семейную жизнь. Он женат на итальянской модели и телеведущей Илари Блази.

— Я был зол на свою жену, — сказал Тотти в прямом эфире Instagram, общаясь со своим другом Кристианом Виери. — Она купила кошку, у которой не было волос, и назвала ее Донна Паола. Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, возле наших ног. Это очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва. Илари хотела иметь эту кошку любой ценой, я же настаивал, что она не должна быть здесь. Одна однажды принесла ее сюда, потому что именно Илари принимает решения в нашей семье. Мы не разговаривали несколько дней, но в конце концов я тоже полюбил эту кошку.

Франческо Тотти и Илари Блази сыграли свадьбу в 2005 году. У них есть трое детей.