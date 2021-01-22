«Торино» собирается арендовать Жедсона из «Бенфики»

«Торино» хочет арендовать португальского футболиста «Бенфики» Жедсона Фернандеша до конца нынешнего сезона, утверждает Sky Italy.

По информации источника, 22-летний хавбек, который сейчас находится в аренде в «Тоттенхэме», может продолжить карьеру в итальянской команде.

Жедсон перешело в «Тоттенхэм» в январе 2020. В прошлом сезоне футболист лишь 7 раз сыграл в АПЛ, а в текущем — не выходил нигде на поле, кроме кубковых соревнований.