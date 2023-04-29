«Рома» и «Милан» сыграли вничью, забив в компенсированное время

«Рома» и «Милан» сыграли вничью в матче 32-го тура серии А — 1:1.

На 90+3-й минуте забил Тэмми Абрахам, на 90+7-й счет сравнял Алексис Салемакерс.

Миланцы остались на четвертой строчке в чемпионате Италии, римляне — пятые. У обеих команд по 57 очков.

В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Монцей», «Милан» примет дома «Кремонезе».