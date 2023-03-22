Стали известны дата и время начала полуфиналов Кубка Италии

Определились даты проведения полуфиналов Кубка Италии сезона-2022/23.

Матч между «Интером» и «Ювентусом» пройдет 4 и 26 апреля. Начало — в 23.00 мск.

Игры второго полуфинала «Фиорентина» — «Кремонезе» состоятся 5 и 27 апреля. Начало — в 23.00 мск.

Финал запланировал на 24 мая (начало — в 23.00 мск) на «Стадио Олимпико» в Риме.