Смоллинг получил травму колена и может пропустить остаток года
11 декабря 2019, 18:08
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг получил травму. Как сообщает официальный сайт клуба, у игрока диагностировали ушиб левого колена.
Точный срок восстановления не указан, однако есть информация, что он может пропустить оставшиеся матчи в 2019 году. Он не был включен в заявку на матч Лиги Европы с «Вольфсбергом».
30-летний англичанин в текущем сезоне провел 14 матчей за «Рому» и забил два мяча при одной голевой передаче.
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