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Смоллинг получил травму колена и может пропустить остаток года

11 декабря 2019, 18:08
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг получил травму. Как сообщает официальный сайт клуба, у игрока диагностировали ушиб левого колена.

Точный срок восстановления не указан, однако есть информация, что он может пропустить оставшиеся матчи в 2019 году. Он не был включен в заявку на матч Лиги Европы с «Вольфсбергом».

30-летний англичанин в текущем сезоне провел 14 матчей за «Рому» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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