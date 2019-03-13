СМИ: "Наполи" предложил Икарди 9 миллионов евро в год

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может стать игроком "Наполи", информирует As.

По данным издания, неаполитане хотели приобрести аргентинца еще три года назад. Сообщается, что клуб провел предварительные переговоры с представителями футболиста и предложили ему контракт с годовым окладом в размере 9 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами



Напомним, Икарди долгое время не может договориться о новом соглашении с "Интером". В феврале клуб лишил его капитанской повязки, после чего аргентинец ни разу не вышел на поле. Игрок утверждает, что испытывает проблемы с коленом.

В текущем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 28 матчей во всех турнирах. На его счету 15 голов и 3 результативные передачи.

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