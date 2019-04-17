СМИ: "Милан" планирует включить Силву в сделку по Товену

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен может перебраться в "Милан".

"Россонери" готовы включить в сделку по Товену нападающего Андре Силву, который арендован "Севильей", сообщает Football Italia.

Transfermartk оценивает стоимость 26-летнего Товена в 50 миллионов евро, Силву – в 35 миллионов.

По информации газеты, возможный переход француза может поспособствовать уходу полузащитника Сусо, в контракте которого есть отступные в размере 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Флориан Товен провел за "Марсель" 33 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.