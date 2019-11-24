Скауты «Манчестер Сити» просмотрят Тонали

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Брешии» Сандро Тонали. Скауты английской клуба посетят матч с «Ромой» и просмотрят 19-летнего итальянца в деле, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Тонали провел в серии А 11 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. «Брешиа» готова продать его за 40 миллионов евро.

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