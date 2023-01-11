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Миранчук выйдет в старте «Торино» на матч Кубка Италии с «Миланом»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Стал известен стартовый состав «Торино» на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Милана». Об этом сообщается в соцсетях клуба из Турина.

С первых минут в основе «Торино» выйдет российский полузащитник Алексей Миранчук.

Стартовый состав «Торино»: Милинкович-Савич — Схюрс, Джиджи, Буонджорно, Синго, Родригес — Риччи, Лукич, Миранчук, Влашич — Санабрия.

Встреча «Милан» — «Торино» начнется в 23.00 по московскому времени 11 января.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 11 матчах за «быков» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
0
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Миранчук попал в заявку «Торино» на матч Кубка Италии против «Милана»
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 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
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 10
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