Сильвио Берлускони: «Мы с Галлиани не советовали «Милану» приглашать Джампаоло»

Экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони прокомментировал приглашение Марко Джампаоло на пост главного тренера «россонери».

— Нет, я не рекомендовал Джампаоло на пост тренера, — заявил Берлускони в интервью Calciomercato. — Мы с Галлиани не советовали его приглашать, но «Милан» выбрал его. Я не знаю Джампаоло и не могу судить о нем.

Многочисленные СМИ после поражения в миланском дерби от «Интера» сообщили о возможной отставке главного тренера «Милана» Марко Джампаоло. Однако позднее журналисты Calciomercato опровергли эту информацию.