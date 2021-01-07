Семья Мальдини сыграла за «Милан» 1000 матчей в чемпионате Италии

Нападающий «Милана» Дэниель Мальдини вышел на замену на 81-й минуте матча 16-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:3). Для 19-летнего форварда это всего шестой матч за «россонери».

Однако он стал 1000-м для семьи Мальдини за «Милан» в серии А.

Напомним, что за клуб выступали его отец Паоло Мальдини и дедушка Чезаре Мальдини.

52-летний Паоло Мальдини на данный момент является спортивным директором «Милана».

Чезаре Мальдини умер в 2016 году в возрасте 84 лет.

Добавим, что есть еще Кристиан Мальдини. Ему 24 года и он также воспитанник «Милана», однако выступает за клуб «Про Сесто».