Семья Мальдини сыграла за «Милан» 1000 матчей в чемпионате Италии
08:08
Нападающий «Милана» Дэниель Мальдини вышел на замену на 81-й минуте матча 16-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:3). Для 19-летнего форварда это всего шестой матч за «россонери».
Однако он стал 1000-м для семьи Мальдини за «Милан» в серии А.
Напомним, что за клуб выступали его отец Паоло Мальдини и дедушка Чезаре Мальдини.
52-летний Паоло Мальдини на данный момент является спортивным директором «Милана».
Чезаре Мальдини умер в 2016 году в возрасте 84 лет.
Добавим, что есть еще Кристиан Мальдини. Ему 24 года и он также воспитанник «Милана», однако выступает за клуб «Про Сесто».
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