«Сассуоло» и «Наполи» сыграли вничью со счетом 3:3

«Сассуоло» сыграл вничью с «Наполи» (3:3) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Хозяева сравняли счет в конце игры благодаря голу Франческо Капуто с пенальти. «Сассуоло» набрал 36 очков и занимает восьмое место. У «Наполи» 44 очка и пятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

«Сассуоло» — «Наполи» — 3:3 (2:1)

Голы: Максимович, 34 — в свои ворота (1:0). Зелиньски, 38 (1:1). Берарди, 45+1 — с пенальти (2:1). Ди Лоренцо, 72 (2:2). Инсинье, 90 — с пенальти (2:3). Капуто, 90+5 — с пенальти (3:3).

«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Рожериу, Феррари, Мерт Мюлдюр (Толян, 73), Джуричич (Гараслин, 86), Лопес (Обианг, 85), Локателли, Капуто, Дефрель (Траоре, 79), Берарди (Оддей, 85).

«Наполи»: Мерет, Максимович (Манолас, 85), Хюсай (Гулям, 73), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Лоботка, 85), Демме (Бакайоко, 73), Руис, Мертенс (Эльмас, 67), Инсинье, Политано.

Предупреждения: Джуричич, 30. Демме, 69. Гулям, 77. Марлон, 79.

Судья: Марини.

3 марта. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».