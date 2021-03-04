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Миранчук красиво забил «Кротоне»

00:28
Алексей Миранчук забил &quot;Кротоне&quot;. Фото Twitter
Алексей Миранчук забил &quot;Кротоне&quot;. Фото Twitter
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«Аталанта» увеличила преимущество в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». На 85-й минуте гол с передеами Дувана Сапаты забил российский полузащитник Алексей Миранчук, который вышел на поле только на 63-й минуте.

Миранчук принял мяч у линии штрафной и с левой ноги пробил по воротам, мяч ударился о штангу и залетел в сетку. Для него это пятый забитый мяч в составе итальянской команды во всех турнирах.

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