Миранчук красиво забил «Кротоне»

«Аталанта» увеличила преимущество в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». На 85-й минуте гол с передеами Дувана Сапаты забил российский полузащитник Алексей Миранчук, который вышел на поле только на 63-й минуте.

Миранчук принял мяч у линии штрафной и с левой ноги пробил по воротам, мяч ударился о штангу и залетел в сетку. Для него это пятый забитый мяч в составе итальянской команды во всех турнирах.