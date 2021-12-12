«Лацио» потерпел поражение в матче с «Сассуоло»
«Сассуоло» победил «Лацио» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев забивали Доменико Берарди и Джакомо Распадори. У гостей отличился Маттиа Дзакканьи. В концовке у хозяев был удален Каан Айхан.
«Сассуоло» набрал 23 очка и занимает 12-е место. У «Лацио» 25 очков и девятая позиция.
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