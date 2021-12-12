Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Лацио» потерпел поражение в матче с «Сассуоло»

22:00
Теги:

«Сассуоло» победил «Лацио» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев забивали Доменико Берарди и Джакомо Распадори. У гостей отличился Маттиа Дзакканьи. В концовке у хозяев был удален Каан Айхан.

«Сассуоло» набрал 23 очка и занимает 12-е место. У «Лацио» 25 очков и девятая позиция.

Италия. Серия А. 17-й тур
12 дек, 20:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
2:1
Лацио
Голы
Дзакканьи, 6 (0:1), Берарди, 63 (1:1), Распадори, 69 (2:1)
Сассуоло
Консильи Рожериу Кирикеш Толян Феррари (Каан Айхан, 73 ) Лопес Фраттези Траоре (Матеус Энрике, 74 ) Распадори (Мерт Мюльдюр, 89 ) Берарди (Дефрель, 81 ) Скамакка (Бога, 80 )
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Хюсай (Лукас, 78) Ачерби Акпа-Акпро (Андерсон, 71) Дзакканьи (Лаццари, 65) Катальди (Муричи, 78) Марушич Башич Педро (Фелипе Андерсон, 46) Иммобиле
Предупреждения
Берарди 77  -  Марушич 39, Андерсон 73
Удаления
Каан Айхан 87
Судьи
Соцца

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Петр Григоренко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Серега — крутой гитарист!» Судья Карасев летом выступит на рок-фестивале с Metallica
Mercedes подал протесты на результат гонки Гран-при ОАЭ «Формулы-1»
0