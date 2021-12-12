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«Наполи» дома проиграл «Эмполи»

21:59
«Наполи» — «Эмполи» — 0:1. Фото ФК «Наполи»
«Наполи» — «Эмполи» — 0:1. Фото ФК «Наполи»
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«Наполи» уступил «Эмполи» (0:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч на 70-й минуте забил Патрик Кутроне.

«Наполи» имеет в активе 36 очков. Команда Лучано Спаллетти занимает четвертое место. У «Эмполи» 26 очков и седьмая позиция.

Италия. Серия А. 17-й тур
12 дек, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:1
Эмполи
Голы
Кутроне, 70 (0:1)
Наполи
Оспина Жуан Жезус Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Демме (Замбо Ангисса, 63 ) Эльмас (Малькюи, 87 ) Зелиньски (Инсинье, 22 ) Лосано (Политано, 63 ) Мертенс (Петанья, 63 ) Унас
Эмполи
Викарио Стоянович Луперто (Вити, 82) Исмайли Паризи Штулац (Риччи, 64) Хендерсон (Хаас, 63) Байрами (Ди Франческо, 64) Журковски (Бандинелли, 79) Кутроне Пинамонти
Предупреждения
Журковски 60
Судьи
Маринелли

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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