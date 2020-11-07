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«Сассуоло» и «Удинезе» голов не забили

00:37
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«Сассуоло» и «Удинезе» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Италии (0:0). Команды не забили голов.

«Сассуоло» идет на 2-м месте в турнирной таблице. «Удинезе» занимает предпоследнюю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

«Сассуоло» — «Удинезе» — 0:0

«Сассуоло»: Консильи, Каан Айхан, Марлон, Рожериу, Феррари, Лопес (Обианг, 90+1), Локателли, Траоре (Мерт Мюлдюр, 46), Капуто (Распадори, 77), Берарди, Бога (Дефрель, 64).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен, Бекао, Арслан, Перейра, де Пауль, Окака Чука (Лазанья, 85), Пуссетто (Деулофеу, 65).

Предупреждения: Пуссетто, 9. Найтинк, 16. Траоре, 31. Феррари, 43.

Судья: Аббаттиста.

6 ноября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Сассуоло — Удинезе

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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