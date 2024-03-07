Кварацхелия признан лучшим игроком «Наполи» в феврале

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом команды в феврале, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

В прошлом месяце футболист провел 5 матчей в серии А, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу.

Всего в активе 23-летнего Хвичи в нынешнем сезоне 9 голов и 5 результативных передач в 25 играх чемпионата Италии.

«Наполи» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 43 очка.