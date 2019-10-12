Самуэле Далла Бона: «Я буду злым и жестким тренером»

Экс-полузащитник «Челси» и «Милана» Самуэле Далла Бона рассказал, чем занимается после футбола.

— После окончания карьеры я 3-4 года путешествовал: был в Дубаи, Майами, — цитирует Далла Бону Gazzetta dello Sport. — Я живу рядом с Порденоне и с удовольствием хожу на матчи этой команды в серии В. Я открыл ресторан в Амстердаме с моим другом Массимо Донати. Какое-то время я не скучал по футболу, но теперь вновь хочу окунуться в эту игру. Не знаю, в каком качестве я мог бы вернуться. Тренером? Думаю, я буду злым и жестким тренером, такого никто не полюбит.

В «Челси» Далла Бона провел 55 матчей, в «Милане» — только 4. Завершил карьеру 38-летний игрок в «Мантове» в 2012 году.